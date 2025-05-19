Dervişoğlu’ndan Samsun mesajları

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Dün Samsun’da Tütün İskelesi’nde parti otobüsünden yaptığı konuşmada, “Türk milletinin yeniden doğduğu günün yıldönümünde, esarete başkaldırının 106’ncı yıldönümünde bir aradayız” diyen Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Dün ilhakı nasıl reddettiysek, dün nasıl Müdafaa-i Hukuk dediysek, dün nasıl Kuvayımilliye ruhuyla kurtuluş meşalesini yeniden yaktıysak, bugün de aynı kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Türk milleti engelleri aşmaya, kurulan tuzakları bozmaya muktedir bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin omurgası olan Türk milliyetçiliğini 25 yıldır cezaevinde yatan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü bir adamın yol göstermesiyle kullanılacak bir aparata dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğimizi buradan söylüyorum.”