Dervişoğlu’ndan rapor tepkisi: Şifreli bir dil

Dervişoğlu, dün Genel Merkez’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında özetle şunları aktardı:

“Cumhuriyetimizi ve milli-üniter yapımızı, bir terör örgütü elebaşı ve sözcülerinin dili ve aklıyla hedef alan ihanet süreci, komisyonun ortak raporunun yayınlanmasıyla bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Rapor diye okuduğumuz satırlarsa, Cumhuriyet Devletine 100 yıllık zulüm düzeni diyenlerle, 100 yıllık reklam arası diyenlerin uzlaştığı metindir. Buna sözcülük ve paratonerlik yapmaksa, 57 yıllık MHP ile Cumhuriyeti kuran tüzel kişilik olduğunu iddia eden CHP’ye düşmüştür. rapor, fikri ve vicdani olarak bir sefalet manifestosudur. Rapor, PKK’nın silah bırakmadığını açıkça itiraf etmektedir. Bir ihanet belgesidir. Aslında yaptıkları ihanetin farkındadırlar. Öyle farkındadırlar ki, sürece dahil olan herkese özel bir cezasızlık zırhı giydirilmesi talep edilmektedir.

ÜNİTER YAPIYI GEVŞETECEK

Komisyoncuların raporunda Türkiye’nin Üniter Yapısını gevşetecek, Ulus Devlet anlayışını tartışmaya açacak, çok kurnazca yerleştirilmiş ifadeler vardır. ‘Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeş halklar’ denilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil, etnik toplulukların toplamı gibi tanımlama gafletine düşülmüştür. TBMM ‘kardeş halklar konfederasyonu’ kurmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk Milleti’ni yaşatmak için vardır. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil, kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor. Eğer bu dili kabul ederseniz, hiçbir şüpheye yer yoktur ki yarın anayasanın vatandaşlık tanımı tartışılır. Öbür gün yerel özerklik konuşulur. Sonra da federasyon masaya gelir.”