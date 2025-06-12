×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu’ndan ‘radar’ çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Dervişoğlu#Radar
Dervişoğlu’ndan ‘radar’ çıkışı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, trafik cezası tartışmalarına değinerek “Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı?” dedi.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi.

DENETİM Mİ TUZAK MI

“Yüzlerce esnaf ve serbest çalışan vatandaşımız, bayrama parasız pulsuz girmiştir. Bu iktidar kayıtsızdır, bu iktidarın Türkiye diye bir derdi yoktur, ama Türkiye ile, Türk milleti ile gideremediği bir derdi vardır. İktidarın bayram müjdesi sadece bu değildir. Hasbelkader memleketine veyahut tatile giden vatandaşlarımıza ise iktidar tarafından reva görülen ikramiye, denetim mi, tuzak mı, olduğu çok şüpheli olan trafik cezaları olmuştur. Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine’de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır.

BÖYLE CEZA OLUR MU

 Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı? Böyle ceza olur mu? Karşı olduğumuz trafik kontrolleri ve yerinde kesilmiş cezalar değildir. Kazaları önlemek amacıyla yapılan uygulamalar yerine, bütçe açığını finanse için vatandaşa kurulan tuzaklardır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Dervişoğlu#Radar

BAKMADAN GEÇME!