Dervişoğlu’ndan ‘radar’ çıkışı

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Dervişoğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi.

DENETİM Mİ TUZAK MI

“Yüzlerce esnaf ve serbest çalışan vatandaşımız, bayrama parasız pulsuz girmiştir. Bu iktidar kayıtsızdır, bu iktidarın Türkiye diye bir derdi yoktur, ama Türkiye ile, Türk milleti ile gideremediği bir derdi vardır. İktidarın bayram müjdesi sadece bu değildir. Hasbelkader memleketine veyahut tatile giden vatandaşlarımıza ise iktidar tarafından reva görülen ikramiye, denetim mi, tuzak mı, olduğu çok şüpheli olan trafik cezaları olmuştur. Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine’de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır.

BÖYLE CEZA OLUR MU

Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı? Böyle ceza olur mu? Karşı olduğumuz trafik kontrolleri ve yerinde kesilmiş cezalar değildir. Kazaları önlemek amacıyla yapılan uygulamalar yerine, bütçe açığını finanse için vatandaşa kurulan tuzaklardır.”