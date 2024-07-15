Dervişoğlu’ndan partililere: Bize inanmayanın yolu açık olsun

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar’daki iki günlük değerlendirme toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Biz geldiğimiz yeri unutmadık. Memlekette bir tane kaçak, pasaportumuzun geçmediği bir tek ülke kalmayana kadar, insanımızın yüzü gülene, cebi dolana kadar, Mustafa Kemal Atatürk yerinde rahat edene kadar yılmadan çalışacağız. Dünümüzü unutmayacağız. Yarınların peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Rüzgâr ekenlere fırtına biçeceğiz. İyiliğin bayrağını yükseltmek için bugün yeniden virabismillah diyoruz. Hedefimiz cumhuriyeti kuran irade ve felsefenin devlet yönetme iddiasını hayalden gerçeğe dönüştürmektir. Ben bu kutlu yolda iyilik sancağını yükseklere kaldırıp yürüyorum. Onu zafer burçlarına taşımak sizin ellerinizde. İnanan bizimle yürüsün, inanmayan var ise onun da yolu açık olsun. Ben size, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye söz vermiştim. İnancım tamdır. Yeni bir Türk mucizesi doğmalıdır. Doğacaktır. Belki yarın, belki yarından da yakın.”