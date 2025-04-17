Dervişoğlu’ndan parlamenter sistem çağrısı

Haberin Devamı

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Ekrem İmamoğlu da tutuklu, Ümit Özdağ da tutuklu. Can Atalay da tutuklu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala da... Hak aramaktan daha çok, haksızlığa karşı çıktıkları için yollara düşen gençlerimiz de tutuklu. Adaletsizliğe karşı çıkmak için kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz. Hakkın ve hukukun her zaman savunucusu olmak zorundayız. Türkiye, bereketini kaybetmiştir. Demokrasiye özlem, kimlik ayırt etmiyor. İstanbul’a da kayyum var, Hakkâri’ye de kayyum var. Çünkü Türkiye’de bir kayyum rejimi var. İşte bu yüzden Cumhuriyet diyorum, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorum.

BİZ TÜRKMENLER DEDİKÇE

Biz, Irak Türkmenleri dedikçe, Barzani ağalarını müttefik alıyorsun. Biz Suriye Türkmenleri dedikçe, kravat taktığın teröristlerle Kürdistan pazarlığı yapıyorsun. Yörük sırtından kurban kesmek isteyenler, kimin vatanını kime kurban veriyorsunuz?”