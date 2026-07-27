×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Demokratik meşruiyet ve hukuk devleti esas alınmalı

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#Yeni Parti#Özgür Özel
Dervişoğlundan Özgür Özele tebrik: Demokratik meşruiyet ve hukuk devleti esas alınmalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 17:43

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti’nin kuruluşu dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel’e tebrik mesajı gönderdi. Türkiye’nin ortak menfaati için millet iradesi ve hukuk devletinin önemine dikkat çeken Dervişoğlu, Özel ve ekibine başarılar diledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin kuruluşu nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e gönderdiği mesajında, "Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye’nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Yeni Parti’nin kuruluşunu ve genel başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Gözden KaçmasınBahçeli: CHP-YENİ Parti hattındaki tartışmalar Türkiyenin ana gündemi olmamalıBahçeli: CHP-YENİ Parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi olmamalıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsavat Dervişoğlu#Yeni Parti#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!