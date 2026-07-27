Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Demokratik meşruiyet ve hukuk devleti esas alınmalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin kuruluşu nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e gönderdiği mesajında, "Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye’nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Yeni Parti’nin kuruluşunu ve genel başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.