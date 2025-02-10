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Dervişoğlu’ndan Özdağ ve Toktaş’a ziyaret

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Ziyaret
Dervişoğlu’ndan Özdağ ve Toktaş’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı ziyaret etti.

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Dervişoğlu, 1.5 saat süren ziyaretlerinin ardından cezaevinin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toktaş ve Özdağ’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iki ismin de demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını ifade ettiklerini belirtti. Dervişoğlu, “Türkiye’nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmaları bile mümkün değil” dedi.  

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Ziyaret

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