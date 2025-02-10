Dervişoğlu’ndan Özdağ ve Toktaş’a ziyaret

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Dervişoğlu, 1.5 saat süren ziyaretlerinin ardından cezaevinin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toktaş ve Özdağ’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iki ismin de demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını ifade ettiklerini belirtti. Dervişoğlu, “Türkiye’nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmaları bile mümkün değil” dedi.