Dervişoğlu’ndan öğrenciler için çağrı: Vicdansızlığı durdurun

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Geride bıraktığımız bayramda, çalışan, emekli, işçi, işsiz hiç kimse için bayram değildi. Ama özellikle haksız, hukuksuz ve keyfi şekilde tutuklu ve gözaltında bulunanlar için bayram değildi. Gençlerimiz için, onların aileleri için bayram değildi. Hepsine bir kere daha selam olsun. Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak, 20’li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir. Bu vicdansızlığı durdurun. YÖK, üniversitelere yolladığı yazıyla boykota iştirak eden hocaları ve öğrencileri cezalandırmak için jurnalciliği devreye sokmuştur. Anlaşılıyor ki 12 Eylül’ün bütün yöntemleri devrededir.

ALIŞVERİŞ ACEMİSİ BAKANLAR

Bayram tatili vesilesiyle, alışveriş acemisi bakanların acıklı halini de izledik. Çarşının - pazarın fiyatlarından habersiz yaşayanlara alışveriş şoku. Etiketleri görünce vatandaşın halini şimdi anladınız mı?”

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YÜKSEL ARSLAN İYİ PARTİ’YE DÖNDÜ

İYİ Parti’den bir süre önce istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan dün yeniden partisine döndü. Dün gerçekleşen TBMM grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüye davet edilen Arslan’a sarılıp elini kaldırdı.