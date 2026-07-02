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Dervişoğlu’ndan NATO önerisi

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#Dervişoğlu#NATO Zirvesi#Vergi Stopajı
Dervişoğlu’ndan NATO önerisi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, NATO Zirvesi için alınan önlemleri işaret ederek iktidara, “1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın” çağrısında bulundu.

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Dervişoğlu, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

ESNAFIN OMZUNDAN YÜKÜ ALIN

“Bugün Ankara’da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Yollar kapanıyor. Şehir, olağan düzeninden çıkarılıyor. Üniversiteler, kamu kurumları kapatılıyor. Gündelik hayat, güvenlik tedbirleri bahanesiyle zorlanıyor. Gazetecilerin akreditasyonları tartışma konusu oluyor. İnsanlar yasaklarla, gözaltılarla karşı karşıya bırakılıyor. Bir kanun teklifi verdik. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın. Özel sektör işverenlerinin sigorta primlerinin işveren payını Ankara’da gelir vergisi mükellefi olan veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerini de Hazine’den karşılayın.”

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#Dervişoğlu#NATO Zirvesi#Vergi Stopajı

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