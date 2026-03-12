Dervişoğlu’ndan NATO çağrısı

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Bu savaş, Türkiye için doğrudan doğruya milli güvenlik, enerji, gıda, sınır, devlet kapasitesi, ekonomik istikrar meselesidir. Dört bir yanımızda füzeler uçmaktadır. Topraklarımıza parçaları düşmektedir. Madem saldırı anında son kertede yine NATO sistemleri devreye girecekse, bu millete S-400 masalı neden anlatıldı? Malatya Kürecik’te, akıbeti meçhul Patriot’lar, kalkışa hazırlanıyor. Türkiye’ye yönelik tehditler karşısında savunma planı açık ve ciddi biçimde ortaya konulmalıdır. NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi gerekiyorsa işletilmelidir. Bugün birçok NATO ülkesi Akdeniz’dedir. Bu süreçte, o ülkeler NATO kapsamında mı oradadırlar? Yoksa İran’a karşı savaş koalisyonu olarak mı hareket etmektedirler? Türkiye NATO’yu toplantıya çağırmalıdır. Sormalı, sorgulamalı ve güvenliği adına kırmızı çizgilerini kesinkes ilan etmelidir. Güney ve doğu sınırlarımız boyunca hava savunması, erken uyarı ve tehdit tespiti alanındaki zaaflar araştırılmalıdır.”