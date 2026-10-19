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Dervişoğlu’ndan milliyetçilik tarifi

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#Milliyetçilik#Milliyetçi Kongre Derneği
Dervişoğlu’ndan milliyetçilik tarifi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin vazifesinin Türk milletini birleştirmek olduğunu söyledi.

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Milliyetçi Kongre Derneği’nin kongresinde konuşan Dervişoğlu, özetle şunları kaydetti: “Milliyetçilik, geçmişe duyulan bağlılığın ötesinde, geleceğe karşı üstlenilen sorumluluklar bütünüdür. Önümüzde daha esaslı bir soru vardır. Türk milliyetçiliği bugün ne söylüyor?

VAZİFE MİLLETİ BİRLEŞTİRMEK

Türk kimliğinden bahsedip, Türk gençlerinin kendi memleketlerinde gelecek kuramayışına seyirci olamazsınız. Vatan toprağından bahsedip, o toprağı işleyen çiftçinin üretimden çekilmesini seyredemezsiniz. Milliyetçilik sıradan bir şuur değildir, dolayısı ile en kolay olunan şey de olmamalıdır. Türk milliyetçilerinin vazifesi, Türk milletini birleştirmektir. Bunun yolu da kimin daha milliyetçi olduğunu tartmaktan değil; milletin önündeki meseleleri doğru teşhis edebilmekten, kendi zamanımızın sorumluluğunu üstlenmekten ve müşterek bir gelecek tasavvuru ortaya koyabilmekten geçer. Hedefimiz, Türk milletinin kimliğini koruyarak özgür, müreffeh, adil ve güçlü geleceğe yürümesidir.” 

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#Müsavat Dervişoğlu#Milliyetçilik#Milliyetçi Kongre Derneği

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