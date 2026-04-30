Dervişoğlu’ndan madenci tepkisi: Emek hırsızlığını görmemişler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kulağının üzerine yatmış. SGK bu haksızlığın cezasını kesmemiş. Yani emek hırsızlığını devletin hiçbir birimi görmemiş” tepkisini gösterdi. Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı:

SESSİZ YIKIM YAŞANIYOR

“Kurtuluş Parkında bir eylem vardı. Hakkını alamayan maden işçileri günlerce feryat etti, gaz yedi, cop yedi. Çalışma Bakanlığı oralı olmamış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kulağının üzerine yatmış. SGK devreye girip, bu haksızlığın cezasını kesmemiş. Yani emek hırsızlığını devletin hiçbir birimi görmemiş. En sonunda sağolsun, mevzuyla hiç alakası olmayan İçişleri Bakanı patronu aramış, söz alınmış, eylem sona erdi. Okullarımızda, evlerimizde ve sokaklarımızda sessiz bir yıkım yaşanmaktadır. Okul koridorlarında patlayan silahlar, 10 canımızı hayattan koparmıştır. Yaşanan acı olaylar karşısında Milli Eğitim Bakanlığı, okulları adeta birer kaleye dönüştürmeye çalışmaktadır. Gülistan Doku gibi nice evladımızın ve ailelerinin hayatlarını karartan da budur. Devletin valisinin işlenen bir cinayeti, devletin gücünü kullanarak gizlemesi; ancak böyle bir döneme nasip olabilirdi.”

HUKUK ÇALIŞTAYIYLA MANİFESTO

Adalet bir bakanlık ismiyle sınırlı kalırsa, gerçek bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Ülkede hukuk ve adaletin tesisi için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. 13 ve 14 Haziran’da Ankara’da bir Hukuk Çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştayın neticesinde, Türkiye’nin hukuk devletine dönüş yolundaki manifestosunu ve İYİ Parti Hukuk Vizyon Belgesi’ni kamuoyuyla paylaşacağız. ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım Programı’ adlı o parıltılı paketi gördünüz. Yüzyılın projesi olarak pazarlanan bu çalışma aslında 25 yılın ağır bir faturasıdır.