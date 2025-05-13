Dervişoğlu’ndan Lozan tepkisi

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Dervişoğlu, parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından ‘Terörsüz Türkiye’ başlığı ile başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve ‘demokratik siyaset’ ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez, edemez. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir. Terör örgütüne Lozan’ın hangi maddesini delme sözü verdiniz de ‘Lozan’a karşı başardık’ denilmektedir. Bir terör örgütü, Lozan’a karşı zafer ilan ediyorsa, Türk devletini ve bu süreci yönetenler kalkışmanın failleri olmaktan kaçamazlar. Teröristbaşının süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence talep ediliyor. Bu aşamadan sonra TBMM’nin rolünü oynaması isteniyor. İktidara soruyorum, pazarlık yoksa bu ne demektir? Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekme niyetindesiniz? İktidara açık açık soruyorum; KCK-PKK-YPG’nin Suriye’de kurduğu ve 26 Nisan’da Kamışlı’da ilan ettiği özerk yapı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? YPG, Suriye devleti içine entegre edilerek meşrulaştırılıyor. Bu, terör örgütünü devletleştirme operasyonudur. Öcalan’a özgürlüğün ve siyasetin yolu açılacak.”

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İYİ Parti, yarın TBMM’de düzenlenecek olan haftalık grup toplantısının da Lozan Parkı’na alındığını duyurdu.