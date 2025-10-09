Dervişoğlu’ndan komisyon çıkışı

Haberin Devamı

“Bugün içeride Öcalan aracı kılınıp, PKK ile pazarlık komisyonu çalıştırılıyor. Dışarıda ise Trump ricacı yapılarak, İsrail ile pazarlık süreci yürütülüyor. Açıktır ki yine unuttuğumuz mücadelelerin bedelini ödüyoruz. Aksi olsaydı dün (önceki gün) bu Meclis çatısı altında teröristbaşına slogan atılması hayal bile edilemezdi. Millet Meclisi’nin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. Burada, İmralı canisi için atılan slogan en az 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet Meclisi’ne atılan bombalar kadar tahripkârdır. O sloganları atana da müsaade edene de görmezden gelene de yazıklar olsun. Bu kutlu çatı, bölücü örgütlerin nümayiş yeri değildir. TBMM’nin itibarı, gelenekleri, teamülleri, hakları ve kuralları mutlaka korunmalıdır.

CHP ÇEKİLMELİ

Haberin Devamı

Meclis’e getiremedikleri caninin ayağına Meclis’i götürecek ve onu meşrulaştıracak arayışlar terk edilmelidir. Sorumluluk sahibi siyasi partiler, yaşanan gelişmelerin neye sebep olduğunun sonuçlarına bakarak artık idrak etmeli, başta CHP olmak üzere komisyondan çekilmelidir. Havanda su dövmekten başka işe yaramayan ve milletimizin ve devletimizin tartışılmazlarını tartışmaya açan bu yetkisiz komisyonun faaliyetleri sonlandırılmalıdır. Yapılacak iş, konuşulacak konu varsa, Meclis buradadır ve görevinin başındadır.”