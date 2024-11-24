Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Akşener yanıtı

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Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davadaki savunmasında Akşener’i hedef almasıyla ilgili şunları söyledi: “Geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim. İYİ Parti’nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir. Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. ‘Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren, 2014’te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, 2018’de Sayın Muharrem İnce’yi, 2023 yılında da kendisini cumhurbaşkanı adayı yapan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ayrıca biz CHP’ye uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Evinizde kavga varken komşu eviyle kavga etmek size bir yarar getirmez. Başkasını itham kendini müdafaa değildir Sayın Kılıçdaroğlu.”