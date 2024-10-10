Dervişoğlu’ndan ‘kapalı nüfus sayımı’ önerisi

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı:

“Her iki günde bir en az üç kadın cinayeti ya da şüpheli kadın ölümü yaşanıyor. Suçlular, mevcut düzenin sunduğu müsamahadan cesaret buluyor. Ceza sistemimizdeki hafifletici sebepler, iyi hal indirimleri, yetersiz denetimler adeta suça davetiye çıkarıyor. Suç işleyenler her seferinde daha da cesaretleniyor.

3 KASIM’DA YAPALIM

Tüm bu kaçakların ve ne idiği belirsiz sığınmacıların yanı sıra sokaklar, caddeler, meydanlar uyuşturucu satıcıları, suç makineleri, sapıklar, tımarhane kaçkınları ve firarilerle adeta bir açık hava cezaevine dönüşmüştür. Bütün bu kaçakların tespiti ve sınırdışı edilmesi için sokaklarda onlarca suç kaydıyla toplumu enfekte eden ne kadar sapık, suçlu, firari varsa tamamının tespiti ve cezaevine gönderilmesi için İYİ Parti’nin önerisi şudur; en kısa zamanda, mümkünse 3 Kasım 2024’te, 24 yıl sonra yeniden bir kapalı nüfus sayımı yapalım. Kapalı yani sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı bir seçenek değil zorunluluktur.”

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BAHÇELİ’YE TOKALAŞMA TEPKİSİ

- Dervişoğlu, MHP Lider Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile tokalaşmasına ise şu yorumu yaptı: “Gazi Meclisimiz bir gizli oturum gerçekleştirdi. İnce siyasi hesaplarınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hangi hesaplarla HÜDA PAR’ın elini kaldırdığınızı, hangi amaçlarla DEM’e el uzattığınızı görüyor ve takip ediyoruz. Türkiye’yi sizlere ve sizin kirli planlarınıza kurban ettirmeyeceğiz.”