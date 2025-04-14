Dervişoğlu’ndan İmralı yorumu: Takvim işliyor

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Ankara’da “Son Başbuğ Alparslan Türkeş” paneline katılan Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi) Bir dönem askıya alındığını zannettiğimiz sürecin yeniden yaşama geçirildiğini görüyoruz. Pervin Buldan’ın söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben Öcalan’ın ulakları ile meşgul değilim. Ama şayet bir yöntemle takvim belirleniyorsa, bu yöntem ve takvimin iktidar olmaksızın işlem kazanması mümkün değil. Dolayısıyla konuşması gereken Erdoğan, onun sözcüleri ve ortaklarıdır. Öcalan’ın serbest bırakılması için bir hukuki düzenleme yapılacaksa DEM Parti’nin vekil sayısı buna yetmez. İktidar ve iktidar ortağı bunun neresindedir açıklanmalı. Binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına kastetmiş, Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin hükümlü olduğu bir yerden örgüte önderlik etmesi kabul edilebilir değildir. Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet. Hodri meydan.”