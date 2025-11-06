×
Dervişoğlu’ndan İmralı tepkisi: Bu ısrar niye

Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te kurulan süreç komisyonunun İmralı ziyareti tartışmalarına, “Öcalan canisi, bulunduğu yerden istediği açıklamayı yapıyor ve istediği kişilerle de görüşüyor. Meclisi onun ayağına götürmek konusundaki ısrar niye?” diye tepki gösterdi. Dervişoğlu partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

MECLİS’İN SAYGINLIĞINA GÖLGE

“Bu terör örgütü ve uzantısı olan siyasi parti, hiçbir emelinden ve hedefinden vazgeçmemiştir. Bal gibi devletle pazarlık ediyorlar. Bir de TBMM’den İmralı’ya illa bir heyet gitmesi için ısrar edenler var. Bunun Meclis’in saygınlığına gölge düşüreceğini göremiyor musunuz? Öcalan canisi, bulunduğu yerden istediği açıklamayı yapıyor ve istediği kişilerle de görüşüyor. Meclisi onun ayağına götürmek konusundaki ısrar niye? ‘İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları almak faydalı olacakmış’. Bu devleti, eşkıya ile eşitlemek değil de nedir? Canibaşına umut hakkı, teröristlere siyaset yapma hakkı, sonra? Bir de vatandaşlık tanımı değişsin. Bir de Öcalan’dan özür dileyin bari, hep beraber.

BARKODUMUZU PAYLAŞIYORUZ

İktidara ekonomi eleştirileri yönelten Dervişoğlu “Bir afiş gördüm, dikkatimi çekti, ‘Siz bunu okurken’ yazıyor. Yanında da bir karekod. AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanmış bir program. Altında da ‘Yaparsa AK Parti yapar’ yazıyor. Barkodumuzu paylaşacağız. Üzerine tıklayıp bu zamana kadar neler yapmışlar, tespit etmenizi arzu ediyorum. Milletin yaşadığı gerçekler bizimkinde. Yani işte burada. Biz, bunları okurken neler oluyor onun da anahtarı bu karekod” dedi.

