Dervişoğlu’ndan İmamoğlu ziyareti

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Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin diğer tutuklularla, kendisinin ise İmamoğlu ve Fatih Altaylı ile görüştüğünü ve soruşturmaları hakkında bilgi aldığını kaydeden Dervişoğlu, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, İmamoğlu’nun süreçle alakalı birtakım kaygılarını ifade ettiğini aktararak, “Kamuoyunun da zaten malumu, bu soruşturmanın bir siyasi soruşturma olduğunu ama başka yerlere evrilmeye çalışıldığını ifade ettiler. Biz o gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz” dedi.

Altaylı ile görüşmesine değinen Dervişoğlu, “2.5 dakikalık bir ses kaydından ya da görüntüden ötürü hâlâ iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından kaynaklı olarak da birtakım huzursuzlukları var” diye konuştu.

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Dervişoğlu, bu günlerin geçeceğine inandığını belirterek, “Hukuk dışı birtakım yargılamalar ve yargıya dışarıdan müdahalelerin yaşandığı bu sürecin Türkiye’ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim. Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesinin gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum” dedi.