×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu’ndan İmamoğlu ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması
Dervişoğlu’ndan İmamoğlu ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin diğer tutuklularla, kendisinin ise İmamoğlu ve Fatih Altaylı ile görüştüğünü ve soruşturmaları hakkında bilgi aldığını kaydeden Dervişoğlu, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, İmamoğlu’nun süreçle alakalı birtakım kaygılarını ifade ettiğini aktararak, “Kamuoyunun da zaten malumu, bu soruşturmanın bir siyasi soruşturma olduğunu ama başka yerlere evrilmeye çalışıldığını ifade ettiler. Biz o gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz” dedi.

Altaylı ile görüşmesine değinen Dervişoğlu, “2.5 dakikalık bir ses kaydından ya da görüntüden ötürü hâlâ iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından kaynaklı olarak da birtakım huzursuzlukları var” diye konuştu.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, bu günlerin geçeceğine inandığını belirterek, “Hukuk dışı birtakım yargılamalar ve yargıya dışarıdan müdahalelerin yaşandığı bu sürecin Türkiye’ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim. Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesinin gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum” dedi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsavat Dervişoğlu#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!