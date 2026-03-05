Dervişoğlu’ndan iç cephe yanıtı

Haberin Devamı

Böyle mi kuracaksınız Terörsüz Türkiye’yi? Bu mu iç cepheniz?” yanıtını verdi. Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Bize iç cephe diye muhayyel bir şeyden bahsediyorlar. Aynı insanlar, Türkiye’nin ne kadar tartışılmazı varsa tartıştırıyorlar. Her gün, her vesileyle millet içinde ikilik yaratıyorlar. Bu mu iç cepheniz? Bu mu sözde savaş hazırlığınız? Daha dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı tutukladılar. Dünya kadar siyasetçi, belediye başkanı içeridedir. Böyle mi kuracaksınız Terörsüz Türkiye’yi? Böyle mi tahkim edeceksiniz iç cepheyi? Ne kadar Cumhuriyet düşmanı varsa o cephededir. İmralı canisinin teşekkür mektubu da bu yüzdendir. İç cephe, toplumsal huzur sağlanarak güçlenir. Devletin milletle, iktidarın muhalefetle omuz omuza vermesiyle güçlenir. Dış tehdide karşı en büyük güç, milletin birliğidir.

İRAN’IN ÇÖKÜŞÜ TÜRKİYE’Yİ VURUR

Türkiye’nin savunması gereken tez; İran’ın üniter devlet yapısının muhafaza edilmesi olmalıdır. İran’ın ani çöküşü bütün bölgeyi parçalanma dinamiklerine açar. Ve o parçalanmanın dalgaları en sert biçimde Türkiye’ye vurur. İran kaynaklı bir sarsıntının tetikleyeceği göç baskısı, Türkiye açısından çok daha ağır sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Göç dalgası, müstakbel bir felakettir.”

ERDOĞAN’A GÜL GÖNDERDİ

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 308 gül gönderdi. 3 farklı gül demetini Erdoğan’a gönderdiğini söyleyen Dervişoğlu, “Gazi Meclisimiz 106 yaşında. Size 106 gül gönderiyorum. Parlamenter sisteme dönüşün önünü açın. Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Size 103 gül gönderiyorum. Cumhuriyet’in ilke ve değerlerine geri dönün. 99 gül daha gönderiyorum” dedi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)