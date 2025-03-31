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Dervişoğlu’ndan hâkimlere: Çocuklarımızı ailelerine kavuşturun

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Hakim
Dervişoğlu’ndan hâkimlere: Çocuklarımızı ailelerine kavuşturun
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya Oran Mahallesi’ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

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Dervişoğlu, bayramlaşmanın ardından gazetecilere konuşarak şu çağrıyı yaptı: “Yaşadığımız son dönemde meydana gelen olaylar nedeniyle birçok gencimiz ailelerinden uzakta, hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve meydanlara çıkmaya zorladılar. Buradan, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Çocuklara sevgiyi de Cenabıhak emrediyor. Bu güzel günün, bu bayramın yüzü suyu hürmetine herkesin, merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranması gerektiğinin altını çiziyorum. Nasıl ki milleti sokaklarda nöbete mecbur ettiler, demokrasi nöbetine. O halde hâkimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum bırakılan çocuklarımızı ailelerine kavuşturmak için gerekli hukuki düzenlemeleri ya da kararları alsınlar.”    

 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Hakim

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