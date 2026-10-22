Dervişoğlu’ndan Görevden alınsınlar

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu, fon rezaletini anlatıyorum. Tutuklu bulunan 17 kişinin soyduğu paraları iade ettiğine dair haberler çıkıyor. Oysa kanun metni açıktır. Bahse konu olan miktarın iki katı iade edilir diyor. Milleti soydukları fonun ardından, şimdi de tövbe fonu kurdular. Parayı çalıyor, sonra yakalanıyor, getir parayı yerine koy diyorlar. Ve her şey temize çıkıyor. Atanıp soyguna katılanlar, istifa ederek bu işten sıyrılıyor, parayı iade eden soyguncu da temize çıkıyor. Bütün bu sistemi kuran, atamaları yapan, burnunun ucunu görmeyen reis bey de sözüm ona temizlik yapıyor.

SEÇİM TARTIŞMALARI

Dervişoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un 2028 seçimlerinin mart veya nisan ayında yapılmasının netleştiği yönündeki açıklamasına da tepki gösterdi: “Meclis yok, kararı var. Seçim kararı yok, tarihi var. Tespit yok, neticesi var. Kehanet mi? Öngörü mü? Talimat mıdır? Bunun kibarcası ihsas-ı rey; safçası doğmamış çocuğa don biçmektir. Meclis’in henüz vermediği kararın sonucunu bu zat hangi sıfatla ilan etmektedir? Eksik irade nereden gelmektedir? Hangi milletvekili, önüne teklif bile gelmeden size taahhüt vermiştir? Ya da millet idaresinin temsilcisi milletvekillerine şantaj mı yapıyorsunuz?”

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FAKIBABA İSTİFA ETTİ

Dervişoğlu, Cumhur İttifakı’nın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği süreci desteklediğini açıklayan ve “İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dememişimdir” ifadelerini kullanan partisinin Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı istifaya davet etti. Dervişoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum.”

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SES ÇIKARMIYORDUM

Ahmet Eşref Fakıbaba da Dervişoğlu’nun çağrısına uyarak istifa edeceğini belirterek, “Genel Başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım. İYİ Parti’ye girdiğim zaman da düşüncelerden farklılık olan biriydim. Barış süreci geldiği zaman partide fikrimi belirtiyordum, zarar vermemek adına ses çıkarmıyordum” açıklamasını yaptı. Ardından da hem İYİ Parti’den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Fakıbaba, 2022 yılının ekim ayında hem AK Parti’den hem de milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmış, 2023 seçimlerinde de Ankara’dan milletvekili seçilmişti.