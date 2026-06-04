Dervişoğlu’ndan devlet aklı çıkışı

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“CHP’ye cebren, kapılar kırılarak girilmesine de başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. 1960’taki Yassıada’da verilenler de yargı kararıdır. 1971 muhtırasının kırdığı kalemler de yargı kararıdır. 1980 sonrası yapılanlar, kapatılan partiler, hapisler, davalar, yasaklar, zindanlar hepsi birer yargı kararıdır. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Bize devlet projesi diye yutturulmaya çalışılan çözüm süreci de şu anda yürütülen seçim stratejisi de iktidar hesabının bir parçasıdır. Devlet aklı, doğru dürüst işleyen anayasal kurumlardır.”