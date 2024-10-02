×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu’ndan Danıştay’a ‘vatandaşlık’ davası 

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Danıştay#Konut
Dervişoğlu’ndan Danıştay’a ‘vatandaşlık’ davası
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Danıştay’a Suriyeli sığınmacılara verilen 238 bin Türk vatandaşlığının iptali için dava açtı.

Haberin Devamı

 

Danıştay önünde açıklama yapan Dervişoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleşmiştir. İstatistikler bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılılığında olduğunu ortaya koymaktadır. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık, sadece satın alan kişiyi değil aynı zamanda aile üyelerini de kapsadığından, en az 500 bin kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçirildiği anlaşılmaktadır. Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verileceği açıktır. Döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilmiş vatandaşlıkların tamamı kanunlara aykırıdır.  Türk vatandaşlığının şerefini ve itibarını korumak maksadıyla Danıştay’a dava açmış bulunmaktayız. Açtığımız bir diğer dava ise, İçişleri Bakanlığı’nın Suriye uyruklu sığınmacılara verdiği vatandaşlıklar üzerinedir. İçişleri açıklamalarına göre hükümet, bugüne kadar tam 238 bin Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı dağıtmıştır.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Danıştay#Konut

BAKMADAN GEÇME!