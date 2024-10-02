Dervişoğlu’ndan Danıştay’a ‘vatandaşlık’ davası 

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Danıştay önünde açıklama yapan Dervişoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleşmiştir. İstatistikler bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılılığında olduğunu ortaya koymaktadır. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık, sadece satın alan kişiyi değil aynı zamanda aile üyelerini de kapsadığından, en az 500 bin kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçirildiği anlaşılmaktadır. Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verileceği açıktır. Döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilmiş vatandaşlıkların tamamı kanunlara aykırıdır. Türk vatandaşlığının şerefini ve itibarını korumak maksadıyla Danıştay’a dava açmış bulunmaktayız. Açtığımız bir diğer dava ise, İçişleri Bakanlığı’nın Suriye uyruklu sığınmacılara verdiği vatandaşlıklar üzerinedir. İçişleri açıklamalarına göre hükümet, bugüne kadar tam 238 bin Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı dağıtmıştır.”