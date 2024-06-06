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Dervişoğlu’ndan CHP’ye transfer tepkisi: Utanç verici

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#AK Parti
Dervişoğlu’ndan CHP’ye transfer tepkisi: Utanç verici
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya milletvekilleri Aykut Kaya’nın CHP’ye geçişini Güneş Motel pazarlıklarına benzetti. Dervişoğlu, “Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan, başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Bizi ilgilendiren asıl mesele, milletvekili transferlerinin, Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır. Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki, bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Utanın beyler utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan, kendisine siyasi ikbal aramak üzere, başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir.

AVLANMAYA ÇIKTIYSANIZ

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Ancak grup başkanvekili aracılığıyla, TBMM’de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabii. İşte o zaman, siyasi ahlak kurallarıyla bağdaşmayacak bu davranışınıza göstereceğimiz tepkiyi, en başından kabullenmiş olacaksınız. Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak, maymunların hareket stratejisidir. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp, iktidar ile oturacağı pazarlığın heyecanını, normalleşme diye satanların, iyice yumuşacık olup, iktidara yaktıkları yeşil ışıkları görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak, ortaya saçtıkları kirli pazarlıkları biliyoruz.

VİZE KUYRUKLARI

Bugün Türkiye’nin üniversite hocası, milli sporcusu, iş insanları, Avrupa ülkelerinin konsolosluk binaları önünde  bekliyor. Arabulucu şirketlere, binlerce lira para veriyor yine de reddediliyorsa sebep, Türk vatandaşlığını T.C. pasaportunu bu hale getirenlerdir.  

MEZUNİYET DÜZENLEMESİ

Bakanlık, okullarından mezun olan gençlerimizin mezuniyet törenlerine düzenleme getirdi. Milli Eğitim Bakanı, kendi iktidarları hangi organizasyonunda şatafattan kaçmıştır ki gençlerimize şatafat konusunda öğüt vermektedir? En önce kendinizden başlayın, ‘şatafattan uzak törenleri’ yapmaktan önce siz vazgeçin.”

NORMALLEŞME OLACAKSA

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- Dervişoğlu hükümete, “AK Parti iktidarı, milletimize yumuşama masalı anlatıyor. Buradan iktidar ve avenelerine sesleniyorum, hodri meydan. Haydi normalleşelim. Yargıda, emniyette, jandarmada, devletin tüm kurumlarında cemaatleri, tarikatları söküp atın, normalleşelim. Bunları yapmayacaksanız, bizi yeni anayasa oyunlarıyla, yeni çözüm tuzaklarıyla, tasarruf martavallarıyla oyalamayın. Öğrencinin eğitimiyle, hayvanın canıyla, oynadığınız bu ucuz film artık gösterimden kalkmıştır” diye seslendi.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#AK Parti

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