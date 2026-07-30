Dervişoğlu’ndan çerçeve yasa tepkisi

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“Önümüzdeki günlerde TBMM’nin önüne, adına ‘çerçeve yasa’ dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bizi ziyaret eden Meclis Başkanı’na, üzerinde konuşulabilecek, hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi. Bu saat itibarıyla milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Ama terör örgütünün yöneticileri çıkıyor, İmralı’nın taslaktan haberdar olduğunu, taslağı değerlendirdiğini, örgüte görüş ilettiğini anlatıyor.

TEKLİF BİZDEN SAKLANDI

Yani bizden saklanan kanun teklifi taslağını terörist başı biliyor. Bu ülkede yıllardır iktidara itiraz eden herkese ‘terörist’ denildi. Gazeteciye, siyasetçiye, öğrenciye, tweet atan vatandaşa... Cezaevlerini muhaliflerle doldurdular. Ana muhalefet partisini mahkeme kararlarıyla dizayn ettiler. Milletin seçtiği belediyeleri kayyumlarla değiştirdiler. Şimdi ise asıl teröristlere özgürlük vermek için özel yasa çıkarıyorlar. Tweet atanı tutukla içeri at, teröriste özel yasa çıkar. Seçilmiş siyasetçiye kayyum, terör örgütü yöneticisine entegrasyon. Muhalife cezaevi, Kandil kadrolarına siyaset yolu. ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ dediği için Selahattin Demirtaş’ı içeri atıyorsunuz, heykelini dikeceği Apo’ya statü kazandırmak için binbir takla atıyorsunuz. Butlan siyasetiyle İmralı süreci birdir ve aynıdır. Devlet aklı, kapalı kapılar ardında kurulan pazarlıklara verilen isim değildir. Atacakları her adımda enselerinde olacağız.”