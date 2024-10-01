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Dervişoğlu’ndan çarpıcı adaylık açıklamaları: Neden kendi adayımızı çıkarmayalım

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Adaylık
Dervişoğlu’ndan çarpıcı adaylık açıklamaları: Neden kendi adayımızı çıkarmayalım
Turan YILMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adaylık tartışmalarında adları öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Hiçbir angajmanımız da görüşmemiz de yok. Neden kendi partimizden bir aday çıkarmayalım” dedi.

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İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, dün kahvaltıda bir araya geldiği gazete ve televizyonların temsilcilerine özetle şu açıklamalarda bulundu:

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

“Siyasette değişim kaçınılmaz. Toplumsal barışı ve adaleti sağlamak siyasetin kendisini yenilemesiyle mümkündür. Merkez siyaset yenilenme ihtiyacı yaşıyor. Toplumu kutuplaştıran siyaset anlayışı yerine birleştirici siyasete ihtiyaç var. Bu sistemi değiştirmeye mecburuz. Vatandaşı kötüye razı etmeyi başaran AK Parti başarılı, muhalefet ise en büyük kaybeden. Toplum makulü kaybetti.

Dervişoğlu’ndan çarpıcı adaylık açıklamaları: Neden kendi adayımızı çıkarmayalım
Müsavat Dervişoğlu/Turan Yılmaz

SİYASETÇİ GLADYATÖR DEĞİL

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Cumhurbaşkanı zaten üç kez aday olup seçildi. Özgür Bey’in, ‘Erdoğan’ı yenerek göndermek istiyoruz’ sözleri başka sebeple Anayasa’nın arkasına dolanmayı gösteriyor. Siyasetçiler gladyatör değil, onu yenerek göndereceğim demek doğru değil. Türkiye bu tartışmaya son vermelidir. Yeniden aday olmanın tek şartı olan seçim yenileme kararını önce Cumhurbaşkanı’nın ve diğer partilerin düşünmesi lazım. Bize göre Erdoğan bir daha aday olmamalıdır. Bu ülkenin derdine 10 yıl katlanan cumhurbaşkanı sağlığını kaybeder, Erdoğan’ın çok sağlıklı olmadığı biliniyor.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜRÜM

(6’lı Masa tartışmaları) O dönem yapılanlar doğru olsaydı sonuç böyle olmaz, seçim kaybedilmezdi. Kılıçdaroğlu bedelini siyaseten ödedi, Akşener yanlışı kabul etmiş olacak ki aday olmadı.

(Normalleşme tartışmalarını başlatan Erdoğan-Özel görüşmeleri) Görüşme icap eder, ihtiyaç hasıl olursa görüşürüm, çekinmem.

(İmamoğlu ile ilgili ‘ahmak’ davası) Devam eden bir davayla ilgili görüş ifade etmem. Bu tartışmalarla adalet müessesesi töhmet altında kalıyor. Bunun da adalet duygusunu zedelediğini düşünüyorum. Türkiye’deki yerel mahkeme kararlarının yüzde 67’si istinaf ya da Yargıtay’da bozuluyor, bu çok yüksek bir oran. Bu, adalet müessesesinde bir zafiyet oluşturuyor.

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 (Sinan Ateş davası) Ya adalet ya kıyamet diyorum, Türkiye’deki tüm adalet beklentileri için.”

Dervişoğlu’ndan çarpıcı adaylık açıklamaları: Neden kendi adayımızı çıkarmayalım
Dervişoğlu dün Ankara’da gazete ve televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

YAVAŞ YANITI: DAHA MAÇA ÇOK VAR

(Yavaş adayınız olabilir mi?) Bu tartışma erken başladı. Siyasetin geleceği kurumlar değil isimler üzerinden tartışılıyor. Şu olmazsa bu olur türünden tartışmaların rahatsız olduğumuz kutuplaşmayı getireceğini düşünüyorum. CHP’den yarın Ekrem Bey ve Mansur Bey dışında birilerinin de aday olması muhtemeldir. İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı ve görüşmesi yoktur. Neden kendi partimizin içinden bir aday çıkarmayalım düşüncesindeyiz. Seçmen aday tartışmalarından bıktı.

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İŞTAH KABARTIYOR OLABİLİR

Bu rejimi tahkim edecek, tek adamlığı güçlendirecek bir anayasa değişikliğine karşıyız. Parlamenter sisteme ya da yarı başkanlığa geçeceğiz denirse bakarız. Anayasa konusunda çözüm değil tartışma aranıyor. Parlamenter sistem arayışı öksüz ve yetim kaldı, bizden başka isteyen yok. Mevcut sistemin yetkileri iştah kabartıyor olabilir. Ben Erdoğan’ın yerinde olsam parlamenter demokratik sisteme geçmek isterim ama kendisi ne ister bilemem.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Adaylık

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