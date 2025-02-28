Dervişoğlu’ndan çağrıya tepki

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Toplantının ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren İYİ Parti Lideri, çağrıya özetle şu tepkiyi gösterdi:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, endişeyle, şüpheyle ama en çok da öfkeyle, 50 bin insanımızın katili, müebbet hükümlüsü cani başının mektubunu bekleyecek kadar şirazeden çıkmış bir iktidarın, organize bir delirmişliğin tasallutu altındayız. Türk devleti uzun süredir bir iddianın arkasındadır. Buna göre, Suriye’nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütü, aslında PKK’nın ta kendisidir. Bu gerçekten hareketle, bugün sergilenen kirli oyunda, hükümlü teröriste yaptırılan çağrı, yalnızca, PKK’ya, yazıhanesini Irak’ın kuzeyinden, Suriye’nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. PKK ismi lağvedilip, PYD-YPG terör devleti kurulacaktır. Binlerce evladımızın hayatına mal olmuş, alçakça bir terör sürecinin finaline, ‘Onurlu çıkış’ demek, onursuzluğun ta kendisidir. Tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak, çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün sözde kendini feshiyle olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin, emin olunuz ki bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. Gün, bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla mücadele günüdür.”