×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu’ndan Barzani tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#Barzani#DEM Parti
Dervişoğlu’ndan Barzani tepkisi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mesut Barzani’nin Cizre’de düzenlenen sempozyuma silahlı korumalarıyla katılmasına, “Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli” sözleriyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

BUNLAR TESADÜF DEĞİL

“Dünyanın hiçbir bağımsız devleti kendi toprağında hiçbir yabancı güce, askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmaz. Şırnak’ta Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır. DEM Parti Sözcüsü de ‘Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır’ dedi. Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Hadi oradan. Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok? Bu işler tesadüf değil. Bu işler organize işler. Bu adımlar ısınma turları. Bunlar, Suriye’deki PKK’nın başı olan Mazlum Abdi’ye yol yapıyorlar. Bir de emniyet müdürümüzü hedefe koydular. İlla bir tasarrufta bulunacaksanız valiyle ilgili tasarrufta bulunun. Hele de o bakan yardımcısı var ya. Hayatı boyunca Barzani övgüsü yapmayı beklemiş gibi büyük bir heyecanla konuşan yardımcı. İşte onunla ilgili tasarrufta bulunun.

Haberin Devamı

(Terörsüz Türkiye süreci) Bir taraf süreçten sadece Öcalan’ın serbest bırakılmasını bekliyor, diğer taraf Öcalan’ın liderlik egosunu okşayarak netice almaya çalışıyor. Bu ülkenin hiçbir vatandaşına zerre faydası olmayacak kirli bir pazarlık vardır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsavat Dervişoğlu#Barzani#DEM Parti

BAKMADAN GEÇME!