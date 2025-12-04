Dervişoğlu’ndan Barzani tepkisi

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

BUNLAR TESADÜF DEĞİL

“Dünyanın hiçbir bağımsız devleti kendi toprağında hiçbir yabancı güce, askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmaz. Şırnak’ta Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır. DEM Parti Sözcüsü de ‘Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır’ dedi. Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Hadi oradan. Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok? Bu işler tesadüf değil. Bu işler organize işler. Bu adımlar ısınma turları. Bunlar, Suriye’deki PKK’nın başı olan Mazlum Abdi’ye yol yapıyorlar. Bir de emniyet müdürümüzü hedefe koydular. İlla bir tasarrufta bulunacaksanız valiyle ilgili tasarrufta bulunun. Hele de o bakan yardımcısı var ya. Hayatı boyunca Barzani övgüsü yapmayı beklemiş gibi büyük bir heyecanla konuşan yardımcı. İşte onunla ilgili tasarrufta bulunun.

(Terörsüz Türkiye süreci) Bir taraf süreçten sadece Öcalan’ın serbest bırakılmasını bekliyor, diğer taraf Öcalan’ın liderlik egosunu okşayarak netice almaya çalışıyor. Bu ülkenin hiçbir vatandaşına zerre faydası olmayacak kirli bir pazarlık vardır.”