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Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye İmralı çağrısı tepkisi

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#Müsavat Dervişoğlu#Bahçeli#İmralı
Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye İmralı çağrısı tepkisi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında MHP Lideri Bahçeli’nin İmralı çağrılarına tepki gösterdi

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Dervişoğlu şunları söyledi: “Tüm kutsallarımızı yalanlarına alet etmekten utanmıyorlar. Teröristbaşını Meclis’e çağıran zatı biliyorsunuz. Artık teröristlerle pek sıkı fıkı oldu. Ama Suriye’deki konferansa incinmiş. ‘Pişmiş aşa su katmayın’ diyor. Hâlâ hayal âleminde. İlk gün söyledim, yeniden hatırlatayım; bunların pişirdiği aşın malzemesi zehirdir zehir. Su katsalar ne, katmasalar ne. Pişmiş aş dediğin, bu millete dayatılan baldıran zehridir. Bugün incinmişsin. Bekle, sandık geldiğinde çok daha fazla incineceksin. Bu millet bu ihaneti affetmeyecek, göreceksin. Bize masal anlatmayı bırakın.”

MHP’DEN YANIT GELDİ
DURDUĞUMUZ YER BELLİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na yanıt verdi: “Menfaatleri uğruna neredeyse Kamışlı provokasyonunu alkışlayacak kıvama gelen Müsavat Efendi ihaneti, yabancı başkentlerde demokrasi dilenenlerin kuyruğuna bağlanmış ipte aramalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin nerede durduğu bellidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip, aklı devlet, istikameti millet olan bir liderdir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, sadece bir güvenlik politikası değil, Türk milletinin birliği, huzuru ve geleceği için atılmış kararlı ve stratejik bir adımdır.” ◊ AA

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#Müsavat Dervişoğlu#Bahçeli#İmralı

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