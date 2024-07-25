Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye: Beni kimseyle karıştırma

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Benim de içinde bulunduğum 154’ler tartışması var. İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları, aynı torbaya doldurarak adeta eşitlemiş, ‘bölücü, liberal, Marksist, FETÖ’cü’ yapıların elemanı diye yaftalamışlar. Bu insafsızlıktır, izansızlıktır, saygısızlıktır, ahde vefasızlıktır. İçinde yetiştiğim camiayı üzmek, kırmak istemem; ancak sabrın da bir sınırı var. Sözlerimin muhatapları maziyi paylaştığım insanlar değil, eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklardır. Bütün ömrümce anıldığım ve gurur duyduğum tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki, sizin yüzünüzden ve utancımdan kullanamıyorum. Beni sakın ha sakın ve hangi sebeple olursa olsun, başkalarının havuzuna bir daha dahil etmeyin. Ayrıca kimseyle de karıştırmayın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır konuşurum.”

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ÇOCUKLARI DA HAYVANLARI DA YAŞATABİLİRİZ

Dervişoğlu, sokak hayvanları yasasıyla ilgili olarak da “Yasayla oyalanmak boşunadır. En başta sivil toplumun, gönüllülerin ve yerel yönetimlerin sorumluluk aldığı, kimsenin kimseye bahane uydurmadığı bir toplum seferberliği arzuluyoruz. Çocukları da hayvanları da yaşatabiliriz” dedi.

İYİ PARTİ’DEN BİR İSTİFA DAHA

İYİ Parti’de yaprak dökümü dün de devam etti. Partide özellikle hayvan hakları çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de istifa eden partililer arasında yer aldı.

Özdemir, istifasını X hesabından “Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım” diye duyurdu. Böylece İYİ Parti’de başlangıçta 43 olan milletvekili sayısı, 32’ye düştü.