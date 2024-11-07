Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye: Af planına kapı mı aralıyorsun

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Dervişoğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

BAKIRHAN’A: GEREKEN NEYSE YAPILIR

“DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan diyor ki ‘Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Sakineler ne yaptıysa yapacağız’. Cumhuriyet Devleti, Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa, aynı muameleyi görürsünüz. Emin ol, yapılması gereken şey ne ise yapılır.

ANA MUHALEFETE: KUMAR MASASI

Ana muhalefet genel başkanı; anlaşılan o ki, sizi oturduğunuz kumar masasından koparabilecek bir şey kalmamış.

Bugün Türkiye’de sahneye koyulmak istenen senaryonun özünde, Sayın Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirme hayali yatmaktadır. Bu elimdeki Anayasa’ya göre Sayın Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. O zaman iktidar penceresinden bakıldığında, önümüzdeki sürecin yeni bir stratejiyle tanzimi gerekir.

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YENİDEN ADAYLIĞIN ÖNÜNÜ AÇMAK

Ya bir anayasal düzenleme yapacaksınız ya da şartları olgunlaştırıp Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak üzere, TBMM’den erken seçim kararı çıkartacaksınız. İktidar açısından, Meclis aritmetiği bakımından bu mümkün değildir. Muhalefet partilerine çağrımdır. Tek amacı Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır.

İSTERSEN İMRALI’DA YAP

(Bahçeli) Sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili Meclis kürsüsünden konuşmalıymış. Sanki adam Aşağı Ayrancı’da oturuyor. Dilinin altındaki öbür baklayı bir çıkar da görelim. Sen Abdullah Öcalan denilen terörist başının serbest bırakılmasını mı istiyorsun arkadaş? Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun? Yok TBMM ile İmralı’nın ne farkı varmış? Sen istersen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin. Ama binlerce şehidin katili bizlerin cesedini çiğnemeden bu Meclis’e giremez.”