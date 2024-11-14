Dervişoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: En az 28 bin lira

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

İLK 6 AY İÇİN

“Yerli ve milli baş ekonomist Erdoğan ve yamağı vergimatik Mehmet, yıl sonuna gelindikçe, ağızlarındaki baklayı çıkarmaya başladılar. Bu beylere göre, ‘ülkemizdeki enflasyonun sebebi ücret ve maaşların yüksekliği’ imiş. Bu baklayı çıkartıp, densizce ortaya koymaksa Merkez Bankası Başkanı’na nasip olmuştur. Türkiye ekonomisi o kadar kötü yönetilmiştir ki asgari ücret için hangi rakamı konuşsak; çalışan için düşük, işveren için yüksek kalmaktadır. Bu yıl da İYİ Parti olarak net asgari ücret beklentimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz: 2024 yılı için yıl sonu TÜFE tahmini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. 2024 yılında yıllık ortalama tüketici fiyat artışı en az yüzde 58.5 olacaktır. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür.”