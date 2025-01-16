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Dervişoğlu’ndan Ahmet Türk çıkışı

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#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Ahmet Türk
Dervişoğlu’ndan Ahmet Türk çıkışı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı sürecine değinerek, “Terörist diye belediyesine kayum atanan, hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açılan belediye başkanı, İmralı postacısı olarak ağam paşam diye ağırlanıyor” tepkisini gösterdi.

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Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Terörle mücadeleyi, terörle mücadele eden askeri, polisi kaale bile almadan ‘barış’ diye bir laf dolaştırıyorlar. ‘Beyefendi’ diyebilen milletvekilleri türer hale geldiğini nasılsa kimse dert etmez diyorlar. Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. 

AYAN BEYAN GÖRÜLÜYOR

Üçüncü 7 yılları Cumhuriyeti her şeyiyle yok etmek aşamasıdır. Teröristbaşı ise bu yoldaki yeni ortaklarıdır. Düşük çözünürlüklü fotoğraf ayan beyan görülmektedir. Mustafa Kemal’in askeriyiz diye yemin etmiş genç subaylar ordudan atılmak üzere soruşturuluyor. Terörist diye belediyesine kayyım atanan, hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açılan belediye başkanı, İmralı postacısı olarak ağam paşam diye ağırlanıyor.”

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#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Ahmet Türk

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