Dervişoğlu’ndan ‘9 bin terörist’ tepkisi

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“Sözüm ona silah bırakan PKK’nın bini siyasi, 8 bini silahlı militanı çıkartılacak bir kanun ile ülkeye gelecek ve hayata karışacak. Örgütün orta ve üst düzey bin militanı ise başka ülkelere transfer edilecek. İktidar, Büyük Ortadoğu Projesi’nin son etaplarından biri olan ‘Terörsüz Türkiye’ isimli PR kampanyasıyla Türk milletini 9 bin terörist ile birlikte yaşamaya hazırlamaktadır. Bu ülkede tweet attığı için, bir espriye güldüğü için, protesto gösterilerine katıldığı için pırıl pırıl gençlerimiz tutuklanırken, belediye başkanları ve gazeteciler Silivri’ye atılırken, 9 bin terörist elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşacak öyle mi? Bunların hepsini uyarıyorum. Sözlerime faklı anlamlar yüklemeye çalışıp, bunun üzerinden şahsıma hakarete yeltenmeye hiç kalkışmasınlar. Bu yanlıştan dönün. ‘Hayırlı günler, komşum, derdin derdimdir’ diye kapısını çalacağını söylediğiniz Türk milletine bir sorun bakalım. Mahallelerinde Kandil zebanilerini görmek istiyorlar mıymış? Bizim Babil nasihatçilerine karnımız toktur diyor. Bizim de Kandil nasihatçilerine karnımız toktur.”

Haberin Devamı

ATATÜRK’Ü SEVMEK CUMHURİYET’İ SEVMEK

DERVİŞOĞLU, “İki gün önce 10 Kasım’dı. Cumhuriyetimizin banisi, Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha saygı ve minnetle yâd ediyorum. Ara tatili 10 Kasım’a denk getirirler. Bir de hepimizin zorla fonladığı ama hiçbirimizin izlemediği devlet kanalının hali var ki 364 gün iktidar propagandası yapılır da 10 Kasım yayınında horon tepilir. Ama bu Cumhuriyet’in ehli namus müftüleri, imamları, kaymakamları, valileri de vardır. Halen kin ekip nefret biçmeyi beyhude bekleyen tekinsiz bakanlarına inat, Mustafa Kemal Atatürk’ü her gün daha çok seven, okuyan, anlayan, her fırsatta O’na koşan milyonlarca Cumhuriyet evladı vardır. Atatürk’ü sevmenin Cumhuriyet’i sevmek olduğunu asla ama asla unutmayacağız” dedi.