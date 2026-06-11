Dervişoğlu’ndan 27 Haziran çıkışı

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Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Biz neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz? İki haftadır, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar, her kanalda tek bir konu var. Tek bir başlık var. Tek bir gündem var. Bu konu, bu başlık, bu gündem salt bir parti meselesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. O ekranları seyredince, sanırsınız ki; memlekette başka bir şey olmuyor da, bir siyasi parti içinde ‘adil bir rekabet’ yaşanıyor.

SANKİ KENDİ KENDİNE OLUŞMUŞ

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Sanki hiç kimse, herhangi bir müdahalede bulunmamış da, bir sorun kendi kendine oluşmuş, Türkiye de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun, bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş. Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış. Ekonomi programı tıkır tıkır işliyor. Tüm bu sorunlar ortadayken, kasten ve taammüden sahnelenen bu ‘cambaza bak’ oyunuyla milletimin gözüne perdeler indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Safımız, hakkını arayanların safıdır. Milletin partisine çöküyorsunuz.

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TANDOĞAN’A ÇIKACAĞIM

DEM Partili Meclis Başkanvekili çıkmış, İmralı’yla görüşüp dönüyor ve ‘Kök yasa hazırlanacak’ diyor. Neymiş? Belli örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelmesinin önü açılacakmış. O ödenen bedelleri, kapalı kapılar ardında ‘bir sefere mahsus’ diyerek sıfırlayamazsınız.

27-28 Haziran’da Öcalan’a özgürlük mitingi yapacaklarmış. Buyursunlar yapsınlar. Siz 27 Haziran’da hangi meydana çıkarsanız çıkın, ben Müsavat Dervişoğlu olarak, iyiler ve cesurlarla birlikte, büyük Türk millerini arkama alıp, Tandoğan Meydanı’na çıkacağım. Sağcısı, solcusu, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi bayrak sevdalısı herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı’na bekliyorum.”