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Dervişoğlu’na AK Parti ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Abdullah Güler#İYİ Parti
Dervişoğlu’na AK Parti ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

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Görüşmenin, Dervişoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi sebebiyle bir tebrik ve nezaket ziyareti olduğu ifade edildi. Görüşmeye Güler’in yanı sıra Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül, Mehmet Emin Akbaşoğlu katıldı. AK Parti heyetini karşılayan İYİ Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez ile Meclis Katip Üyesi Yasin Öztürk ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yer aldı. AK Parti heyeti, Dervişoğlu’na çiçek ve çini tablo hediye ederken, fotoğraf çekimi esnasında Dervişoğlu, “Bizler mesai arkadaşıyız” dedi. 

 

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#AK Parti#Abdullah Güler#İYİ Parti

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