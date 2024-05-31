Dervişoğlu’na AK Parti ziyareti

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Görüşmenin, Dervişoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi sebebiyle bir tebrik ve nezaket ziyareti olduğu ifade edildi. Görüşmeye Güler’in yanı sıra Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül, Mehmet Emin Akbaşoğlu katıldı. AK Parti heyetini karşılayan İYİ Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez ile Meclis Katip Üyesi Yasin Öztürk ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yer aldı. AK Parti heyeti, Dervişoğlu’na çiçek ve çini tablo hediye ederken, fotoğraf çekimi esnasında Dervişoğlu, “Bizler mesai arkadaşıyız” dedi.