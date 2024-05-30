Dervişoğlu: Topla kısırlaştır aşıla koru

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “Beklediler beklediler ve toplumun kucağına büyük bir vicdan bombası attılar. Erdoğan’ın yeni kutuplaşma bombası. Çocuklar mı ölsün? Köpekler mi ölsün?

Bu süreçte barınakların kapasitesi ve imkânları arttırılmalıdır. Hayvanlar takip edilmeli, onları sokağa terk edenlere yaptırım uygulanmalıdır. Yani hayvan hakları yasası çıkartılmalıdır. Maliyet diyecekseniz, hemen söyleyeyim. Bir hayvanı uyutmanın maliyeti kısırlaştırma maliyetinin 3 katı kadardır. Veteriner yok mu diyorsunuz? Çocuklarımızı tabela üniversitelerinde okutmak yerine veteriner yaparsınız.”

Dün TGRT Haber kanalına da konuk olan Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak “MHP, Sinan Ateş’in kaybına tatbikat zayiatı gözüyle bakamaz. Orta yerde bir Ülkü Ocakları Başkanı’nın cenazesi duruyor. Herkes her şeyi biliyor, bu iş gizli kalmaz” dedi.