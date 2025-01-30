Dervişoğlu: Tehlikeli oyun

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Şimdi çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Milletimizi sokağa çıkarsanız yakarız diye tehdit ederken, sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Kaos peşindeler. Sanat yaptığı için sanatçıya, haber yaptığı için gazeteciye, siyaset yaptığı için siyasetçiye reva gördükleri zulmün tek bir izahı var. Gidiyorlar ve bu gerçeği gördüler.

İMAMOĞLU’NA İDDİANAME ÖZDAĞ’A TUTUKLAMA

Yürütmenin ve yargının harabeye dönmüş yapısı içerisinde halen nefes alan, kıyıda köşede de olsa halen görevlerine devam edenlere, yahut susarak bu karabasanın geçmesini bekleyenlere, kısaca ehli namus ve ehli vatan çoğunluk Türk evlatlarına sesleniyorum. Kanunsuz emirleri reddedin. Bugün Ekrem İmamoğlu’na iddianame, Hüseyin Baş’a denetimli serbestlik, Ümit Özdağ’a tutuklama kararı yazan, Müsavat Dervişoğlu’na yazılmış tehdit mektuplarını okuyan bu düzen dün Ergenekon’da şerefli Türk subaylarına, ihtilallerde bu ülkenin aydınlarına, genç umutlarına yaptığı gibi eğer bu devrana dur demezsek, yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir. Bugün teröristbaşı ile açık ittifak edecek kadar had bilmezlikleri de bundandır.”