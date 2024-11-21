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Dervişoğlu: Teğmenlerimiz yalnız değil

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#Müsavat Dervişoğlu#TEĞMEN#Meclis
Dervişoğlu: Teğmenlerimiz yalnız değil
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teğmenlerin kılıçlı yeminine yönelik yürütülen soruşturmaya değinerek, “Teğmenlerimiz yalnız değildir. Bizim itibarımız onlardır” dedi.

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Dervişoğlu, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet’ten ala ala bitiremedikleri intikamlarını şimdi de genç teğmenlerimizden almaya kalkışıyorlar. Ne demişti teğmenlerimiz? Şimdi bu teğmenlerimizi ve onların şerefli komutanlarını TSK’dan atma planlarının asıl sebebini bir kere daha anlamış oluyoruz: ‘Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, Türk ulusunun namus ve şerefi, vatan toprakları ve bağımsızlık.’ İşte bu meseleler TSK’nın itibarını zedeliyormuş. Öyle demeç veriyor etrafa Milli Savunma Bakanlığı. Üç genç kadının okul birincisi olduğu bir Türk ordusu gerçeğini yıkamadılar. Teğmenlerimiz yalnız değildir. Bizim itibarımız onlardır. Övünç kaynağımız ve gurur vesikamızdır.”

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#Müsavat Dervişoğlu#TEĞMEN#Meclis

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