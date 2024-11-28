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Dervişoğlu: Tartışmalar başka yöne evrildi

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#Müsavat Dervişoğlu#MHP#Devlet Bahçeli
Dervişoğlu: Tartışmalar başka yöne evrildi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılması çağrısını dün partisinin grup toplantısında özetle şöyle değerlendirdi:

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“Terörist başının Meclis kürsüsüne gelip konuşmasını istemekle başlayan tartışmalar, şimdi bir başka yöne evrilmiş, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip bebek katiliyle görüşmelerinin önü açılmak istenmiştir. Bu öneri iktidar ortağı tarafından yapılınca da DEM Eşbaşkanları durumdan vazife çıkararak Adalet Bakanlığı’na müracaat ederek bu ziyaretin temini için talepte bulunmuşlardır.

Abdullah Öcalan isimli cani başının Meclis kürsüsünden terör örgütüne seslenmesine, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip çözüm adına kendisiyle görüşmelerine Sayın Cumhurbaşkanı hangi pencereden bakıyor, konuyla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunuyor, öğrenmek istiyoruz.”

KREŞ TARTIŞMASI: KİMİ CEZALANDIRIYORSUNUZ

- İYİ Parti Lideri, Milli Eğitim Bakanlığı ile CHP’li belediyeler arasında yaşanan kreş tartışmasıyla ilgili olarak da “Saraydan geçici görev onayı alma çabasını sürdüren Milli Tahrifat Bakanı Yusuf, şimdi de şehircilik sekreteri Kurum’la belediye kreşlerini kapatmanın yollarını aramaktalar. Gece gündüz çalışmak zorunda kalan vatandaş yararlanıyor, özellikle de çalışan anneler yararlanıyor. Bu kadınlar alın teriyle evlerine üç kuruş getirirken yakalarında parti rozetleri mi var? Siz kimi cezalandırıyorsunuz?“ dedi.

 

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#Müsavat Dervişoğlu#MHP#Devlet Bahçeli

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