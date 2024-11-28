Dervişoğlu: Tartışmalar başka yöne evrildi

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“Terörist başının Meclis kürsüsüne gelip konuşmasını istemekle başlayan tartışmalar, şimdi bir başka yöne evrilmiş, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip bebek katiliyle görüşmelerinin önü açılmak istenmiştir. Bu öneri iktidar ortağı tarafından yapılınca da DEM Eşbaşkanları durumdan vazife çıkararak Adalet Bakanlığı’na müracaat ederek bu ziyaretin temini için talepte bulunmuşlardır.

Abdullah Öcalan isimli cani başının Meclis kürsüsünden terör örgütüne seslenmesine, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip çözüm adına kendisiyle görüşmelerine Sayın Cumhurbaşkanı hangi pencereden bakıyor, konuyla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunuyor, öğrenmek istiyoruz.”

KREŞ TARTIŞMASI: KİMİ CEZALANDIRIYORSUNUZ

- İYİ Parti Lideri, Milli Eğitim Bakanlığı ile CHP’li belediyeler arasında yaşanan kreş tartışmasıyla ilgili olarak da “Saraydan geçici görev onayı alma çabasını sürdüren Milli Tahrifat Bakanı Yusuf, şimdi de şehircilik sekreteri Kurum’la belediye kreşlerini kapatmanın yollarını aramaktalar. Gece gündüz çalışmak zorunda kalan vatandaş yararlanıyor, özellikle de çalışan anneler yararlanıyor. Bu kadınlar alın teriyle evlerine üç kuruş getirirken yakalarında parti rozetleri mi var? Siz kimi cezalandırıyorsunuz?“ dedi.