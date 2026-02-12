Dervişoğlu: Siyasi yön resmileşti

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“Adalet nerededir? Biz onu artık nerede arayalım? Bir tarafta, yıllardır denetlenmiş, kaçma şüphesi olmayan insanlar aylarca tutuklu yargılanıyor. Diğer tarafta, yüzlerce yıl ceza istenenler serbestçe dolaşıyor. Bu adalet değildir. Üstelik bu zulüm, yalnızca kişilere yönelmiyor. Ailelere uzanıyor. Yakınlara dokunuyor. Mahremiyet çiğniyor. Ekrem İmamoğlu’na değil, ailesine yapılanlara bir bakın. Bu Allah’tan reva mıdır? Siyaset hesaplaşmayı aileler üzerinden yürüttüğü anda meşruiyetini kaybeder. Ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten bir ismin, Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi, bu davaların siyasi yönünü de resmileştirmiştir. Yani size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek makamın üstünde ve karara itiraz edebileceğiniz makamların merkezinde konumlanmış durumda.

O DENSİZ DEFOLDU

Mihalgazi Belediye Başkanı, Sayın Zeynep Güneş’e atfedilen lafları da bir parti üyesi yaptı diye, sineye çekecek değildik. Böyle insanların İYİ Parti içerisinde yeri yoktur. O densiz artık partimizden ihraç edilmiş ve defolup gitmiştir.”