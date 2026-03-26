Dervişoğlu sandık istedi

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“AK Partili değilsen, Cumhur ittifakını koşulsuz alkışlamıyorsan, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Bu ayrımcılık, bu kayırmacılık Cumhuriyet’in eşit vatandaşı olma duygusunu kaybettiriyor. Bu Türkiye için son derece önemli bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunu budur. İkinci sınıf vatandaş duygusu yaratan budur. Bunun da çözümü sandıktır.

Bu sistemin bir an önce değişmesidir. Parlamenter sistemin yeniden inşasıdır.

ASKERİ AÇIDAN MÜDAHİL OLUNMAMALI

Türkiye, bir NATO üyesi olarak ABD ile İsrail’in, uluslararası hukuku hiçe sayan aşırılıkçı politikalarına nasıl mesafeli duruyorsa, İran’ın radikal ve ulus aşırı istikrarsızlık üzerine kurduğu siyasetine de aynı mesafeyle yaklaşmalıdır. Türkiye, İran savaşına askeri açıdan müdahil olmamalıdır. Taraflarla ilişkisini yalnızca uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde yürütmelidir. Öcalan ile sürdürülen bu ihanet sürecine de derhal son verilmelidir.”