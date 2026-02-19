Dervişoğlu: Sahte zafer peşindeler

Haberin Devamı

“Güya, Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia edenler de diyor ki ‘Raporda Kürt meselesini terör parantezine almayın’. Yahu memleketin tüm dertlerini İmralı’daki katilin özgürlüğüne indiren sizsiniz. Kürtleri bu parantezin dışında tutun diye iki senedir anlatıyoruz. Ama siz, Kürtleri Öcalan’a ve PKK’ya sabitlemek için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Bu işin nereye varacağını bile bile yapıyorsunuz. Kürtlere en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Eşit ve onurlu Türk vatandaşı Kürtler, bu ülkede Afgan göçmeni mi ki sen onu entegre edeceksin?

MÜNİH KONFERANSI

Bahsi geçen Münih konferansı ilginç bir şekilde SDG’nin, yani Suriye PKK’sının adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Bizim açımızdan ilginç olansa Suriye heyetinin içinde Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’in de bulunmasıdır. Şu soruları haklı olarak Dışişleri Bakanımıza ve MİT Başkanımıza sormamız gerekir. Bu isimlerin devlet temsili içerisinde yer alması bir sorun değil midir? SDG, Suriye’de anayasal bir pozisyona mı kavuşmuştur? Abdi ve Ahmed, Suriye hükümeti içinde resmi bir görev mi üstlenmiştir? Küçük ortağın hesabı, kamu kaynaklarından ne kadar pay alacağı.

Projenin büyük ortağı ise ne olursa olsun bir devri daim peşinde. Muhalefeti etkisizleştirerek, rekabeti ortadan kaldırarak sahte bir zafer yaratmak istiyorlar.”

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu “Emekliye bayramda verilecek ikramiye asgari ücretin en az yarısı kadar olmalıdır. Ve senede iki bayram verilmelidir” diye konuştu.



