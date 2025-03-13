Dervişoğlu ‘refah paketi’ önerdi

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Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Yıl başında verdikleri zam 2 ayda yok oldu. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırlayıp, adına da Refah Paketi diyerek TBMM Başkanlığı’na sunduk. Refah Paketi teklifimizle ilk olarak, çalışanlara vergi adaleti getiriyoruz. Çalışanlar yıl içinde vergi dilimi yüzünden maaş kıyımına uğruyor. En düşük vergi gelirinin üst sınırı 158 binden 415 bine çıkarılsın diyoruz. Ülke ekonomisi ne kadar büyüyorsa, işçinin maaşı da en az o kadar artsın. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı. Gelin, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyin. Bütün emekli aylıklarına yüzde 5 artış öneriyoruz. İki bayram ikramiyesinin toplamı bir asgari ücrete eşit olsun istiyoruz. Gelin bu teklifimizi yasalaştıralım.”

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ÜÇ TERÖR DEVLETİ

(Suriye’deki gelişmeler) Orada ABD gözetiminde bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın en büyük olası sonucunu söyleyeyim, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenliği için yaptığı ve yapacağı terörle mücadele operasyonlarına imkân kalmayacaktır. Suriye’de olanlar, Türkiye’de olacakların bir ön gösterimidir. Üç ayrı terör devleti senkronize edilmektedir. PKK, Türkiye içerisinde eritilirken, YPG ise Suriye içerisinde kuruculuk kazanmaktadır.”