Dervişoğlu raporları eleştirdi

Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları aktardı:

BEŞ BENZEMEZ

“Komisyona katılan partiler sonunda raporlarını verdiler, ortada kısa tabirle beş benzemez vardır. AK Parti’nin raporu, müflis tüccarın karıştırdığı eski defterlerden ibaret. Pazarlık yok diyorlar ama aşama dedikleri her şey pazarlığın ta kendisi. Raporda, bir de geçici kanun meselesi vardır. Bu, kişiye ve örgüte özgü hukuk demektir. DEM Parti ise yine şaşırtmadı. Talep ve tespitleri terör örgütüyle aynı. Lübnan ve Irak modeli istiyorlar. Siz Öcalan’ı çıkartın, biz ne lazımsa verelim diyorlar. MHP Genel Başkanı, İmralı ulakları ne söylüyorsa altına imza atarken ortaya çıkan raporda ise İYİ Parti’nin, Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerinin altına imza atıyor. CHP ve Yeni Yol’un raporlarını da okuduk. ‘Demokrasinin teorik ve pratik’ sorunlarını, demokrasiyi bizzat tarumar edenlere yazılı olarak hatırlatmışlar. Asıl meseleyi, mesele etmedikleri için ortada kuyu var diye yandan geçmişler.

ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL OLMALIYDI

Açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının yaklaşık 100 bin lira olduğu Türkiye’de asgari ücret 28 bin 75 lira olarak ilan edildi. Asgari ücretin 45 bin lira olması gerekirdi.”

Görevinden ayrılan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Osman Ertürk Özel, İYİ Parti’ye katıldı. Özel’e rozetini Dervişoğlu taktı.