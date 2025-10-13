Dervişoğlu: Özgür gençlik istiyoruz

Haberin Devamı

Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin kongresinde yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Türk milliyetçiliği öfkenin değil, inşanın hareketidir. Kinle değil, adaletle; nefretle değil, sorumlulukla büyür. Çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez, asıl görev geleceği inşa etmektir. Ben size, gelin geleceği beraber inşa edelim diyorum. Bugün bir yol ayrımındayız. Bir tarafta kimliğini kaybedip tüketim kültürünün esiri olan, köklerinden kopmuş bir gençlik; diğer tarafta ise kökleri tarihin derinliklerinde, dalları geleceğe uzanan bir gençlik var. Bizim tercihimiz belli. Biz kökleriyle güçlü, ufkuyla özgür bir gençlik istiyoruz. Bu çağda milliyetçilik, dar bir kimlik siyaseti değil; bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak, kültürde şahsiyetli duruş göstermek demektir. Macera peşinde koşamayız. Mutlaka başarmak ve tarihe karşı yüklendiğimiz sorumluluğun icaplarını yerine getirmek zorundayız. Ben kıyamet gününe kadar sizin yanınızda, safınızda, kazdığınız siperde olacağım.”

Haberin Devamı

Ümit Özdağ’a...

BİZ ZATEN HİÇ AYRILMADIK

Dervişoğlu, konuşmasında kongreye katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı kastederek, “Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek, size haksızlık etmek anlamına gelir” dedi.