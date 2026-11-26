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Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Bu süreç başladığından beri birçok belediye başkanı tutuklandı veya şantaj ile parti değiştirmeye zorlandı, ana muhalefet partisine kayyum atandı ve yandaş olmayan medyanın üç önemli televizyon kanalının yönetimi ele geçirildi. Hiç kimse sandığı milletten kaçırmayı aklının ucundan bile geçirmesin. YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in komisyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Ama merak ettiğim şu: Kayyum rejiminden, butlan rejiminden, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluklar rejiminden bugüne kadar ne bekliyordunuz? Her kritik süreçte olduğu gibi yine Sayın Erdoğan susuyor, Sayın Bahçeli konuşuyor. 50 maddeden bahsediyor. Asıl mesele 50 maddenin ne söylediği kadar, neyi söylemediğidir. Cumhuriyet bir pazarlık konusu, milli egemenlik bir yakınlaşma bedeli, Türk milleti de yeniden tanımlanacak bir siyasi tercih değildir. Milletin aklını boş yere karıştırmayın.”

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LİSTELER AÇIKLANSIN

İYİ Parti Lideri, fon soruşturmasıyla ilgili fon soruşturması kapsamında tahliye edilen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı da işaret ederek, “Sonuna kadar gidecekler mişmiş, ne oldu yani, 18 günde işin sonuna mı geldik” diye sordu. Dervişoğlu, “Sözünüzde samimiyseniz, biri fon diğeri HGS rezaleti olmak üzere iki listeyi de bu milletin önüne koyun: Fonla ilgili olarak 1-16 Eylül tarihleri arasında, fonlar temerrüde düşmeden önce içeriden aldıkları bilgilerle 401 milyar lirayı çekip kaçan o imtiyazlı grubu açıklayın” dedi.