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Dervişoğlu: Oyumuz arttı

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Oy
Dervişoğlu: Oyumuz arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün Isparta’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

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Dervişoğlu, anketlere göre İYİ Parti’nin oyunun düştüğü iddiaları ve partideki istifalar sorulunca şu yanıtı verdi: “Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti’nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İstifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz yükselmeye devam ediyorsa, bu istifalardan olumsuz etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz.”

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Oy

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