×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dervişoğlu: Müzakere değil mücadele

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#MHP#İmralı
Dervişoğlu: Müzakere değil mücadele
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

İmralı heyetinin Meclis’teki turlarını eleştiren Müsavat Dervişoğlu, “Müzakere yapmayacağız. Her yerde mücadele etmek dönemi başlamıştır” dedi.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “15 Temmuz neyse, 22 Ekim 2024 tarihinde başlatılan kirli eller süreci de bizim için aynıdır. Beştepe, Balgat ve İmralı aynı hedef ile birleşmiştir. Birbirine bağlanan üç şey aynı anda gevelenmektedir. Suriye-PKK-Anayasa. Üçünün de bağlandığı noktayı tahmin etmek zor değildir. İmralı canisini sal, ömür boyu başkanlığı al. Kameralara sırıtarak el sıkışma pozları verenler bilsinler ki keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. İhanet şebekeleriyle, millet ve Cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacağız. Bu nesebi gayrı sahih planı, Mondros gibi Sevr gibi yırtıp atmak için sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te nerede ve nasıl gerekiyorsa her yerde mücadele etmek dönemi başlamıştır.

Haberin Devamı

SAYGIM KOLTUĞA

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye) “Bundan sonra hak etmeyen bazı insanlara nezaket ve saygı göstermekten geri duracağım. Zira kendisine gösterilen nezaketi suiistimal edenler de var. Buradan kendilerine sesleniyorum. Saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Oradan bana ve dava arkadaşlarıma hakaret yağdırıyorsun ya. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, oturduğun koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı temenni ediyorum.”

Dervişoğlu: Müzakere değil mücadele
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun İmralı temasları nedeniyle iktidar ve muhalefete de yüklendiği konuşması hararetli geçti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsavat Dervişoğlu#MHP#İmralı

BAKMADAN GEÇME!