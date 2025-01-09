Dervişoğlu: Müzakere değil mücadele

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Dervişoğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “15 Temmuz neyse, 22 Ekim 2024 tarihinde başlatılan kirli eller süreci de bizim için aynıdır. Beştepe, Balgat ve İmralı aynı hedef ile birleşmiştir. Birbirine bağlanan üç şey aynı anda gevelenmektedir. Suriye-PKK-Anayasa. Üçünün de bağlandığı noktayı tahmin etmek zor değildir. İmralı canisini sal, ömür boyu başkanlığı al. Kameralara sırıtarak el sıkışma pozları verenler bilsinler ki keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. İhanet şebekeleriyle, millet ve Cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacağız. Bu nesebi gayrı sahih planı, Mondros gibi Sevr gibi yırtıp atmak için sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te nerede ve nasıl gerekiyorsa her yerde mücadele etmek dönemi başlamıştır.

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SAYGIM KOLTUĞA

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye) “Bundan sonra hak etmeyen bazı insanlara nezaket ve saygı göstermekten geri duracağım. Zira kendisine gösterilen nezaketi suiistimal edenler de var. Buradan kendilerine sesleniyorum. Saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Oradan bana ve dava arkadaşlarıma hakaret yağdırıyorsun ya. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, oturduğun koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı temenni ediyorum.”